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        Haberler Gündem İstanbul Arnavutköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

        Arnavutköy'de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 00:40 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:40
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        Arnavutköy'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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        Çilingir Mahallesi'nde Hadımköy istikametine ilerleyen cip, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler Birol E. ve Fatih A. ile Ege Han A. ve İlhan Özkan araçlarda sıkışarak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

        Ağır yaralı olduğu öğrenilen İlhan Özkan, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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