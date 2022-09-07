Armut İtalyan ProntoPro ile birleşti

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Türkiye'nin en büyük hizmet platformu Armut.com, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşmesi sonrasında; dört farklı markayla, Türkiye ve İtalya'nın yanı sıra faaliyet gösterdiği ülke sayısını aralarında Almanya, Avusturya, İspanya ve Fransa'nın da olduğu toplam 14 ülkeye çıkaracak. Çoğunluk hissesi ve yönetimi Armut'ta olacak yeni şirket, EMEA bölgesindeki lider yerel hizmet pazaryeri olmayı hedefliyor. Bugüne kadar Armut ve ProntoPro toplam 12 milyondan fazla müşteriye hizmet verirken, iki şirketin toplam hizmet veren sayısı da 1,4 milyona ulaşmış olacak.

Birleşen şirketin co-CEO'luğunu Başak Taşpınar Değim ve Erol Değim üstlenirken; 22 farklı milletten toplam 206 çalışana ulaşacak yeni şirket, İstanbul ve Milano merkezlerinde işe alımlarla hızla büyümeye devam edecek.

"15 MİLYON EURO YATIRIM BÜYÜMEYİ HIZLANDIRACAK"

Avrupa liderliği hedefini hızlı büyümeyle perçinlemeyi amaçlayan Armut, bu birleşmeyle beraber 15 milyon Euro yeni yatırım aldı. Hızlı büyümenin devam edeceğini ve ilerleyen dönemlerde yeni stratejik satın almaların olabileceğini belirten Armut Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, birleşmeyle ilgili şunları söyledi: "Yıllardır bu sektörde Avrupa liderliğine oynayan ve en hızlı büyüyen şirketlerden biriyiz. Bunu birçok farklı yatırımcıdan duyuyoruz. Sektördeki önemli oyunculardan biri olarak uzun süredir uluslararası piyasadaki rakiplerimizle de iletişim halindeydik. Avrupa'da olası satın alma ya da birleşmeleri de uzun süredir değerlendiriyorduk. ProntoPro'yla doğru zamanda ve doğru şartlar altında yollarımız kesişti. Bu sektörde konsolidasyon adımlarını görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum, birleşen şirketimizle yeni satın alımlara bundan sonra da devam edebiliriz."

"AVRUPA'NIN HİZMET ÜSSÜ, TÜRKİYE'NİN GURURU"

ProntoPro'yla güçlerini birleştirme kararını doğru bir noktada aldıklarını ifade eden Erol Değim ise; "Ürünümüze ve ekibimize güvenimiz her zaman çok yüksek oldu. Başarımızın bizi böyle bir noktaya taşıyacağını biliyor, Avrupa'nın hizmet üssü olmayı arzuluyorduk. Türkiye'de Ar-Ge merkezi olarak geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde böyle bir başarıya ulaşmamız bizi ayrıca gururlandırıyor. Amacımız daha önce de olduğu gibi iyi müşteri deneyimini en ön planda tutmak ve teknolojimizi daima geliştirerek oluşturduğumuz ürünle hizmet alışkanlıklarını değiştirmek. Bu şekilde hem kullanıcılara hem de hizmet verenlere en büyük faydayı sunan ürün haline gelmek istiyoruz."

EMEA bölgesinde açık ara liderlik için daha da emin adımlarla ilerlediklerini belirten Değim; "Ekibimiz İstanbul ve Milano ofislerinde de hızla büyüyecek. Yeni ülkelerdeki faaliyetlerimizi artıracağız. Avrupa lideri bir şirketin Türk yöneticiler önderliğinde yönetilecek olması da bizi mutlu ediyor. Armut, güzel ve heyecan verici gelişmelerin devam edeceği bir dönemde" dedi.