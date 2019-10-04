Modaya yön veren dünyaca ünlü giyim ve aksesuar markası olan Gucci yeni model seçimi ile çok konuşuldu. Geçtiğimiz haftalarda sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede podyuma neredeyse sıfır makyaj ile çıkan Armine Harutyunyan diğer modelleri geride bırakıp gündeme oturdu. Genç modelin yüz hatları çok fazla eleştiri alırken fiziği ile büyük ilgi çekti.

Gucci'nin ürünlerinin daha çok akılda kalıcı olması ve konuşulması için böyle radikal bir karar aldığı söyleniyor. Ayrıca sıfır beden kusursuz güzellik kavramından çıkıp bedensel pozitivizm akımına ayak uydurduğu gözleniyor.

Armine Harutyunyan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da doğmuştur. 23 yaşındaki Ermeni model aslında sanatçı ve grafik tasarımcı.

Modelin dedesi Khachatur Azizyan ülkenin önde gelen sanatçılarından. Annesi ise doktordur.

Firma Armine Harutyunyan gibi yüz hatları dikkat çeken farklı modeller ile de anlaştı. Bu seçimleri ile Gucci güzellik konusunda ki bakış açısına ve ayrımcılığa bir tepki daha koydu.

Armine Harutyunyan bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olacak. Hatta firma kurumsal hesabından modelin fotoğraflarını yayınlıyor. Defile sonrası bir sürü kötü eleştiriye maruz kalan model bu yıl adından daha çok bahsettirecek.