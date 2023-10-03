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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Armin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ARMİN ADININ ANLAMI NEDİR?

Armin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Armin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Armin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ARMİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Armin ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Özgürlük ve barış yanlısı.

Asker, savaşçı.

Yüksek yer.

ARMİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Armin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Armin adını koymak caizdir.

ARMİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Armin ismini kullanan 982 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Armin ismini kullanan 165 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Armin ismini kullanan 49 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Armin ismini kullanan 100 kişi bulunmaktadır.

ARMİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Armin adındakiler tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.

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