        Armand Duplantis'ten 13. dünya rekoru!

        Armand Duplantis'ten 13. dünya rekoru!

        Sırıkla atlamanın bir numarası İsveçli sporcu Armand Duplantis, 6,29 metreye ulaşarak 13. kez dünya rekoru kırdı.

        Giriş: 12.08.2025 - 23:49 Güncelleme: 12.08.2025 - 23:49
        İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun altın kategorisinde mücadele eden Duplantis, yeni bir rekora imza attı.

        25 yaşındaki İsveçli atlet, ikinci denemesinde 6,29 metreyi geçmeyi başararak elinde bulundurduğu dünya rekorunu 13. kez geliştirmiş oldu.

        Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu, bir önceki rekorunu 15 Haziran'da Stockholm'deki Elmas Lig etabında, ilk denemesinde 6,28 metreyi geçmeyi başararak kırmıştı.

