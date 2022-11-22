ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Armağan Çağlayan 8 Nisan 1966'da İstanbul'da doğmuştur. Çocukluk yılları Hereke'de geçen Çağlayan'ın babası Çerkes annesi ise aslen Gümüşhanelidir.
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini de İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.
Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi pek çok başarılı yapımda görev alan Armağan Çağlayan, kamera arkasındaki işini kamera önüne taşımak istemiştir ve 2003 yılında ise Popstar yarışmasının jüri üyesi olmuştur.
Son Ütücü', 'Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye' ve 'Büyük Teklif' isimli programlarında yapımcılık yapmıştır.
Şimdilerde ise Youtube üzerinden kendi kanalını açmış ve farklı içerikler yaparak izleyici kitlesiyle ilişkisini devam ettirmektedir.