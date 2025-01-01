Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.’nin halka arz sonuçları duyuruldu. 'ARMGD' kodu ile borsada işlem görecek olan şirketin halka arzına 400 binden fazla yatırımcı yoğun ilgi gösterdi. Halka arz kapsamında toplamda 45 milyon 830 bin lot yatırımcılara dağıtıldı. Peki, Armada Gıda Ticaret ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? İşte, detaylar...