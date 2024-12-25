Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.’nin halka arzını onayladı. Armada Gıda talep toplama tarihleri netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Global Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 24,1 olacak. Peki, Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, ARMGD Armada Gıda halka arz hakkında bilgiler...