'Arkası Şimdi!' Pera Müzesi'nde

Pera Müzesi Film ve Video Programları, dizilerden oluşan programı Arkası Şimdi! ile salon gösterimlerine geri dönüyor. İnternet yapımlarının giderek arttığı, büyük film festivallerinin dahi yarışma bölümleri oluşturduğu bir format olarak diziler, son yıllarda birçok önemli yönetmenin de filmografisine girmeye başladı. İlki 2019’da gerçekleştirilen Arkası Şimdi!’nin ikinci programında, Avustralya ve ABD’den, yapım yılı 2014’ten 2018’e yayılan beş dizi izleyicilerle buluşuyor.
Aile ve birey mercek altında
Stand-up gösterileri Nanette ve Douglas ile tanınan Avustralyalı komedyen Hannah Gadsby, Hannah Gadsby'nin OZ’u adlı yapımda, ülkesinin ulusal kimliğini keşfe çıkıyor. Keskin zekâsı ve her şeyin derinine inme arzusuyla kıtanın dört bir yanını dolaşan Gadsby, bu sürecin sonunda Avustralya kimliğine dair bilinen her şeyi baştan tanımlıyor.
Ödüllü filmi 52 Salı ile çok konuşulan Sophie Hyde’ın imzasını taşıyan Lanet Adelaide, Güney Avustralya’nın Adelaide şehrinde yeniden bir araya gelen bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Annelerinin evi satacağını öğrenen aile mensuplarının, birliktelik duygularını kaybederek kaosun içine sürüklenmesini konu alan dizi, geçmişle yüzleşme halindeki altı karakterin bakış açısından anlatılıyor.
Karşınızda, Desmondo Ray! karanlık bir dünyada aşkı arayan tuhaf bir adamın hikayesini konu alıyor. Aşkın en beklenmedik yerden çıkabileceğini, karanlık ve kasvetli bir dünyada dahi kalbin her zaman yıldızları takip etmesi gerektiğini gösteren animasyon dizinin yönetmenliğini Steve Baker üstleniyor.
Kadın sinemacılardan dizi skeçler
Yönetmen Shaina Feinberg, kadınlar ve kuirlerden oluşan bir arkadaş grubunu odağına alan Dinette dizisinde, gerçekleri sakınmadan söyleyen bir oyuncu kadrosuyla kırılgan maskülinite ve patriyarka konularını skeçler halinde işliyor.
Sarah Silverman'ın yapımcılığını üstlendiği Lütfen Anla Beni ise her bölümde birbiriyle taban tabana zıt iki komedyeni gerçek bir terapist ile karşı karşıya getiriyor. Terapist seansı yürütmeye çalışırken iki sevgili ya da kardeşi canlandıran komedyenler bu kurgulanmış ilişkinin çılgınlığını gözler önüne seriyor. Böylece izleyiciyle kurgusal bir ekran ortaklığı oluşturuluyor.
Arkası Şimdi! programı, 29 Eylül – 23 Ekim tarihleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir.
Gösterim Programı
29 Eylül Çarşamba
19.00 Lütfen Anla Beni (56')
6 Ekim Çarşamba
19.00 Karşınızda, Desmondo Ray! (45')
8 Ekim Cuma
19.30 Hannah Gadsby'nin OZ'u (85')
9 Ekim Cumartesi
15.00 Dinette, 1. sezon (73')
16.45 Dinette, 2. sezon (58')
13 Ekim Çarşamba
19.00 Lütfen Anla Beni (56')
15 Ekim Cuma
19.30 Lanet Adelaide (95')
16 Ekim Cumartesi
15.00 Dinette, 1. sezon (73')
16.45 Dinette, 2. sezon (58')
20 Ekim Çarşamba
19.00 Karşınızda, Desmondo Ray! (45')
22 Ekim Cuma
19.30 Hannah Gadsby'nin OZ'u (85')
23 Ekim Cumartesi
15.30 Lanet Adelaide (95')
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