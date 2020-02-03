Arkadaşlık sözleri kısa ve öz bir anlatımla karşılıksız sevgi bağıyla birbirine bağlanmış dostlara arkadaşlığın kıymetini ifade etmesi bağlamında son derece değerlidir. Arkadaşlık sözleri anlamlı ve içten olması sebebiyle de insanların gönül telini titretmektedir. Bu açıdan arkadaşlık sözleri 2020 yılında da arkadaşlarımıza dair hissettiğimiz duygulara tercüman olacak; onların nazarımızda ne kadar kıymetli olduğunu belli etme noktasında bizlere yardımcı olma görevini üstlenecektir. İşte sizlere özel en güzel arkadaşlık sözleri ve mesajları

Arkadaşlık Sözleri 2020

Ana ve babamızı kader, arkadaşımızı kendimiz seçeriz... Jacgues Delil

Anne ve babalarımızı kader, arkadaşlarımızı kendimiz seçeriz. Jacques Delille

Arka bahçenizde, arkadaşlarınızın hatalarını gömebileceğiniz yeterince büyük bir mezarlık olsun. Henry Beecher

Arkadaş edinirken yavaş ol, değiştirirken ise daha da yavaş. Benjamin Franklin

Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır… Emille

Arkadaş edinmenin zamanı, ona ihtiyacınız olmadan öncedir. Anonim

Arkadaş uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur... Cervantes

Arkadaş, arkadaşlarının kusurlarına ve zayıflıklarına katlanmak zorundadır. William Cowper

Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir… Stevenson

Arkadaş, yanında kendin olabileceğin kişidir. Anonim

Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv... Publius Cyrus

Arkadaşınıza düşmanınız olabilecekmiş gibi davranınız... Publius Cyrus

Arkadaşınıza ne verdiğiniz değil, ne vermeye hazır olduğunuzdur arkadaşlığınızın kalitesini belirleyen. Mary Thayer

Arkadaşınızın evinize sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür... Emerson

Arkadaşınızın kim olduğunu, bir arkadaşa ihtiyacınız olduğunda anlayabilirsiniz. Arap Atasözü

Arkadaşlar gelip gidebilir ama düşmanlar birikir. Thomas Jones

Arkadaşlar kavun gibidirler; iyi bir tane bulabilmek için yüz tanesini yoklamanız gerekir. Claude Mernet

Arkadaşlara, hem sevinçli hem de üzüntülü anlarda ihtiyaç vardır. Samuel Paterson

Arkadaşlarım, servetimdir. Emily Dickinson

Arkadaşlarımızın bize yansımayan kusurlarını kolayca affederiz. La Rochefoucauld

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim… Cervantes

Bir arkadaş bulmak için, bir gözün kapatılması gerekir. Onu tutmak için ise, ikisi. Norman Douglas

Bir arkadaş, bizi tanıyan ve buna rağmen bizi seven kişidir. Jerome Cummings

Bir arkadaşın üzüntüsünü herkes paylaşabilir. Başarılarına ise sadece yüce ruhlar sevinir. Oscar Wilde

Bir insan arkadaşsız mutlu olamaz ya da mutsuz olmadan arkadaşından emin olamaz. Thomas Fuller

Birbirimizin küçük kusurlarını hoş göremezsek arkadaşlıktan bir şey anlayamayız… La Bruyere

Birçok kez, kötü başlangıçlardan iyi arkadaşlıklar filizlenmiştir. Terence

Eğer bir arkadaşınız bir sorun yaşıyorsa, ona yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını sormayın. Uygun bir şey düşünün ve onu yapın. E.W. Howe

En büyük iyilik, arkadaşına ikramda bulunmaktır… Abdullah bin Abbas (R.A.)

En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar... George Eliot

Evet arkadaşım; gülmek varken surat asmak niye, güldürmek varken ağlatmak niye, güzel sözler söylemek varken, kalpleri kırmak niye... Hayat çok kısa arkadaşım ve bu dünyadaki hiç bir şey kırılan kalplere değmez...

Gerçek arkadaşlık gölgeye güneş ışığı, güneş ışığına da gölge getirir. Thomas Burke

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur… Aristo

Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez… Voltaire

Hiç kimse, her şeye sahip olsa da, arkadaşı olmadan yaşamak istemez. Aristo

Hiçbir arkadaş arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir… Publilius Cyrus

Hiçbir zaman bir arkadaşı aldatmayın. Hipparchus

İnsanın kendi kendiyle arkadaş olması çok önemlidir. Çünkü bu arkadaşlık olmaz ise, başka hiç kimsenin arkadaşı olamazsınız. Eleanor Roosevelt

İyi insanlarla arkadaş olun. Kötü insanlarla arkadaşlık etmektense, yalnız olmak daha iyidir. George Washington

Kişi arkadaşı ile ölçülür… Hz. Ali (R.A.)

Kişi arkadaşının dini ve ahlakı üzerinedir… Hadis-i Şerif

Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun... Nicolas Boileau

Kusursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi istememek demektir… De Sacy

O iyi bir arkadaş, seni önden hançerliyor. Leonard Levinson

Sadece gerçek arkadaşlarınız, yüzünüz kirliyse bunu size söyler. Sicilya Atasözü

Söyle bana kiminle arkadaşlık ediyorsun, sana kim olduğunu söyleyeyim; neyle uğraştığını bilirsem, sende ne olur bilirim... Goethe