ARKA SOKAKLAR 18. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?-

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak sevilen dizinin eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Arka Sokaklar 18. sezon yayın tarihi ile ilgili kanaldan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.