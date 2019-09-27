Arka Sokaklar son bölümü seyiricisi ile buluştu. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Mesu'u vuran Salih'in hastanede ölü bulunması ortalığı karıştırdı. Savcılık ise bu olayın peşine düştü.

ARKA SOKAKLAR 525. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 524. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mesut’u vuran Salih, hastanede ölü bulunur. Savcılık bu durumu incelemeye almıştır. Savcı Ceyda, Engin müdürü takibe alır. Diğer taraftan da gözü ekibin üzerindedir. Bu karmaşık durum ekibin başına nasıl dertler açacaktır? Şehirdeki bir başka olay, ekibi yeni ipuçlarına götürecek midir acaba?

Aysel, hapishanedeki mahkum kocasını ziyarete gider. Aysel hamile ve çok parasızdır. Uyuşturucudan sabıkası olan Hasan, Aysel’e zula yerini söyler ve mallarını alıp Müco’ya götürmesini ister. Malları satıp para kazanacaktır. Diğer taraftan Seray, Aysel’le birlikte sığınma evinde kalmaktadır. Seray, Aysel’den şüphelenir ve durumu Mesut’a bildirir. Müco malları bir terör örgütüne satmaya çalışmaktadır. Ekip Aysel’i kurtarmanın, Müco’yu yakalamanın ve terör örgütünün peşine düşer. Ekibi sürpriz ve çok tehlikeli olaylar beklemektedir.