Arjinin (arginin ya da arjinin diye de bilinir),bir tür amino asittir ve bildiğimiz üzere amino asitler proteinlerin “yapı taşlarıdır”. Bu amino asidi, özellikle sığır eti ve diğer kırmızı et türleri, kümes hayvanları, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal protein kaynaklarından elde ederiz. İhtiyacımız olan tüm temel aminoasitleri sağlayan “bütün proteinler” in doğal olarak meydana gelmesine ek olarak, arjinin ayrıca laboratuvar ortamında yaratılır. Böylece kalp salığına, egzersiz performansına, zihinsel yeteneklere ve çok daha fazlasına fayda sağlayacak supplement olarak üretilebilir.
Arjininin Faydaları Nelerdir?
Arjinin, vücutta birçok görevi yerine getirir. Bu görevler:
- Hormon salgılanmasında görevlidir.
- Vücuttaki zehirli atıkların atılmasına yardımcıdır.
- Bağışıklık sistemini destekleyicidir.
- Büyüme hormonunu destekleyicidir.
- Nitrik oksit üretiminde görevlidir.
- Yüksek tansiyona faydalıdır.
- Cinsel fonksiyon bozukluklarında tedaviye yardımcıdır.
Görevlerinden sonra faydalarını da şöyle sıralayabiliriz:
- İltihapla mücadele eder.
- Damar sertliği ve kalp krizi riskini azaltır.
- Kan damarlarını onarır.
- Konjestif kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı ile mücadele eder.
- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.
- Atletik performansı geliştirir.
- Bağışıklık fonksiyonunu arttırır.
- Kas ağrılarını azaltır (özellikle tıkalı arterlerin neden olduğu bacak ağrılarını).
- Böbrek fonksiyonlarını geliştirir.
- Zihinsel kapasiteyi geliştirir.
- Bunaklık ile savaşır.
- İktidarsızlık, erektil fonksiyon bozukluğu ve erkekteki kısırlık sorununu düzeltmeye yardımcı olur.
- Soğuk algınlığının önlenmesine yardımcı olur.
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