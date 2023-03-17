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Arjantin'den 300 baz puanlık faiz artırımı

Arjantin Merkez Bankası 300 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 75'ten yüzde 78'e yükseltti

Giriş: 17.03.2023 - 08:19 | Güncelleme: ABONE OL
Arjantin'den 300 baz puanlık faiz artırımı
HABERTURK.COM

1991'den bu yana yıllık enflasyonun ilk kez üç hanelere yükseldiği Arjantin'de Merkez Bankası (BCRA) 300 baz puanlık faiz artırımına gitti. BCRA böylece politika faizini yüzde 75'ten yüzde 78'e yükseltti.

Banka son olarak geçtiğimiz eylül ayında 550 baz puanlık faiz artırımına gitmiş, bu tarihten sonra ise faizi sabit bırakmıştı.

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre ülkede şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 102.5 oldu. Aylık enflasyon da yüzde 6.6 ile beklentileri aştı.

Yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 98.8, aralık ayında ise yüzde 94.8 olarak açıklanmıştı.

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