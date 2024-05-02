Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, hayvan otlatmaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Arife Sasa'nın bulunması için 50 kişilik ekiple çalışma başlatıldı
Eskişehir'de, Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Büyük Sasa Mahallesi'nde yaşayan, 75 yaşındaki Arife Sasa, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı.
YAKINLARI DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
AA'da yer alan habere göre kadının eve dönmemesi üzerine kendisine ulaşamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.
50 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine jandarma, AFAD, AKUT, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, İHH Arama ve Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtarma Derneğinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip sahada arama çalışması yapıyor.
SİS ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Gece başlayan arama çalışmaları bölgede etkili olan sise rağmen ekipler tarafından aralıksız sürdürülüyor.