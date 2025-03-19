Arif Kocabıyık gözaltına alındı
İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık yaptığı paylaşımda, "Az önce evime polis memuru arkadaşlar geldi hakkımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum" ifadelerini kullandı
Giriş: 19.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:14
İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kocabıyık paylaşımında, "Az önce evine polis memuru arkadaşlar geldi aklımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum" ifadelerini kullandı.
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