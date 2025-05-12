Bu yıl yeniden arılı kovan aldığını ve yeniden çoğaltmaya çalıştığını anlatan Şanlı, "Bu yaptığımız sistemde, güneş enerji panelli elektrikli çite ayılar dokununca bir daha gelmiyor. Güneş enerji paneli 12 volt elektrik üretip aküyü dolduruyor ve tele giden elektriği yükseltici ile 12 volta çıkarıyor. Ayılar tele değdiği zaman çarpılıyor. Bu öldürücü değil, sadece caydırıcı. Ayılar bundan etkilenip bir daha gelmiyor. Zaten bu yaptığımız sisteme 12 volta kadar devletimiz izin veriyor" şeklinde konuştu.