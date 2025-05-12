Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Arıcılardan elektrik telli önlem | Son dakika haberleri

        Kovanları parçalanan arıcılardan elektrik telli önlem

        Antalya'da arıcılar, arı kovanlarını parçalayan ayılar nedeniyle elektrikli telli önlem alıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Antalya'da arıcılar, arı kovanlarına dadanan ayılar nedeniyle kovanların etrafını elektrikli tel ile çevirerek önlem alıyor.

        • 2

          Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde yaşayan arıcı Mesut Şanlı, kovanlarının etrafını ayılardan korumak için elektrikli tellerle çevirip ışıklandırma yaptı.

        • 3

          Antalya'nın İbradı ilçesinde 50 yıldır arıcılık yapan Mesut Şanlı, ayıların son zamanlarda Ürünlü'nün içine kadar gelerek arı kovanlarına zarar verdiğini dikkat çekerek, "Ayılar artık köyün içine kadar iniyorlar. Geçen yıl kasım ayında benim 50, kuzenimin ise 70 kovanını paramparça ettiler. Geçtiğimiz yıl arının bize verdiği zarar ise 400 bin lira zarar verdi. Biz zaten zor şartlarda çiftçilik yapıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Çözümü ise elektrikli tel ile çevirmekte bulduk" dedi.

        • 4

          Şanlı, "Ayılarla başımız dertte. Evime 50 metre mesafede yeniden arılara ayı geldi. Kovanlarımızın 2 tanesini parçaladı. En sonunda akülü elektrikli telle çevirdik. Geçen yıl arıların etrafını çevirmemiştik. Arıları ayılara yedirdik. 74 kovanımız telef oldu. Bu yıl önlemini aldık. Bakalım nasıl olur. Tabi ki arıcılık bir şans işidir. Geçen yıl ayılar hiçbir şey bırakmadı. Sadece 7 kovan arı kaldı. Bu yıl yeniden arı aldık. 35 kovana çıkardık. Bu sezon inşallah yine 50 kovanın üzerine çıkarım" diye konuştu.

        • 5

          Ayıların verdiği zararın gün geçtikçe büyüdüğünün altını çizen Şanlı, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün konuyla ilgili bir önlem almasını, ormanlık alanlara ayıların tüketebileceği yiyeceklerin bırakılmasını ya da ayı popülasyonunun kontrol altına alınmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

        • 6

          Geçen yıl 74 tane arı kovanını arılarıyla birlikte ayıların parçaladığını söyleyen Şanlı, "Köyün içinde evime 50 metre mesafede bulunan kovanlarıma bu yıl da ayılar geldi. Bu yıl da 2 tane kovanı paramparça etti. Köpeklerin korkusuna ayılar kaçıp gitmişler. En son çözümü ise güneş panelinden elektrik üretip aküyü dolduran sistemle elektrikli tel çekerek bulduk" dedi.

        • 7

          Bu yıl yeniden arılı kovan aldığını ve yeniden çoğaltmaya çalıştığını anlatan Şanlı, "Bu yaptığımız sistemde, güneş enerji panelli elektrikli çite ayılar dokununca bir daha gelmiyor. Güneş enerji paneli 12 volt elektrik üretip aküyü dolduruyor ve tele giden elektriği yükseltici ile 12 volta çıkarıyor. Ayılar tele değdiği zaman çarpılıyor. Bu öldürücü değil, sadece caydırıcı. Ayılar bundan etkilenip bir daha gelmiyor. Zaten bu yaptığımız sisteme 12 volta kadar devletimiz izin veriyor" şeklinde konuştu.

        • 8

          20 gün sonra arı kovanlarını yaylaya götüreceklerini söyleyen Şanlı, şunları söyledi: "Arı kovanlarımızı yaz sezonu için polenleri bol olan yüksek rakımlı yaylalara götüreceğiz. Aynı önlemi yaylada da alacağız. Çünkü arıların başını beklemiyoruz. Bu sistemi buradan söküp aynı şekilde yaylaya da götürüp takacağız. Başka çözümümüz yok."

        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Habertürk Anasayfa