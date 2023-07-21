Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Arıcılara TIR çarptı! Baba ve 2 oğlu öldü

        Arıcılara TIR çarptı! Baba ve 2 oğlu öldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde TIR ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada baba, iki oğlu ve bir çalışan hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arıcılara TIR çarptı! Baba ve 2 oğlu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne’nin Keşan ilçesinde TIR ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

        Ayçiçek balı üretimi için Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden Edirne'ye giden baba, iki oğlu ve bir çalışanı, kamyonun lastik değişimi sırasında TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, ayçiçek balı üretimi için Döğüşbelen Mahallesi'nden Edirne'ye hareket eden Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın'ın bulunduğu kamyonun lastiği patladı. Edirne'nin Keşan ilçesi Yerlisu Köyü Kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen olayda lastik tamiri için duran Muğlalı arıcılara, aynı istikametten gelen TIR çarptı. Kaza sonrası baba Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında çalışan Buluthan Aydın, hayatını kaybetti.

        Kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı