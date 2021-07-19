Koronavirüs salgını kısıtlamaları kalktı, Kurban Bayramı için misafir ağırlayacak vatandaşlar market saatlerini gündeme getirdi. Arefe günü BİM marketlerin kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. İşte merak edilenler...

BİM MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Covid-19 salgını kapsamında marketlerin çalışma saatleri değiştirilmişti. Koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı. Arefe gününde market alışverişi yapacak insanlar BİM marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor.

BİM Marketleri 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Arefe günü ya da bayram tatili BİM çalışma saatlerini değiştirmiyor.