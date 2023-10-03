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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ardıç isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ARDIÇ ADININ ANLAMI NEDİR?

Ardıç ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ardıç adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ardıç isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ARDIÇ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ardıç ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık.

Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı.

ARDIÇ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ardıç ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ardıç adını koymak caizdir.

ARDIÇ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ardıç ismini kullanan 191 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ardıç ismini kullanan 40 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ardıç ismini kullanan 18 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ardıç ismini kullanan 26 kişi bulunmaktadır.

ARDIÇ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ardıç ismindekiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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