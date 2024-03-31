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        Haberler Gündem Ardahan Belediye başkan adayları kimlerdir? Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye başkanı kimdir?

        Ardahan Belediye başkan adayları kimlerdir? Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye başkanı kimdir?

        Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ardahan Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ardahan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ardahan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ardahan yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:17
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        Ardahan Belediye başkan adayları kimlerdir? Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye başkanı kimdir?
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        Ardahan BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ardahan Belediye Başkanlığını 5348 alınan oy ve %51.20 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Faruk Demir kazanmıştır.

        Ardahan Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Cumhuriyet Halk Partisi 3

        Adalet ve Kalkınma Partisi 3

        Ardahan BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        EREN ÇOBAN - BBP Ardahan Belediye Başkan Adayı OZAN KAYA - BTP Ardahan Belediye Başkan Adayı ZAFER ALPASLAN - SP Ardahan Belediye Başkan Adayı ÖZCAN ÇATALTEPE - TKH Ardahan Belediye Başkan Adayı AZİZE YİLDIRIM - DSP Ardahan Belediye Başkan Adayı YUNUS BAYDAR - AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı OKTAY DURSUN - İYİ Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı İHSAN POLAT - DP Ardahan Belediye Başkan Adayı ERHAN ÇOBAN - YENİDEN REFAH Ardahan Belediye Başkan Adayı UĞUR NAZİK - MP Ardahan Belediye Başkan Adayı RABİANUR AĞAR - VATAN Ardahan Belediye Başkan Adayı HALİL KAÇAR - DEVA Ardahan Belediye Başkan Adayı FARUK DEMİR - CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı LEVENT PEHLİVAN - BĞMSZ Ardahan Belediye Başkan Adayı MUĞDAT TURAN - HÜDAPAR Ardahan Belediye Başkan Adayı AHMET CEMİL ARCAN - HAKPAR Ardahan Belediye Başkan Adayı

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