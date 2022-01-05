Ardahan ve Erzincan'da 91 köy yolu kardan kapandı

AA

Ardahan ile Posof ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

- Erzincan

Erzincan'da ise yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 6, Tercan'da 3, Üzümlü'de 6, Refahiye'de 3, Kemah'ta 6, Kemaliye'de 6 ve İliç'te 3 olmak üzere il genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.