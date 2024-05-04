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        Haberler Gündem Ardahan'da servis minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 7’si öğrenci 13 yaralı

        Ardahan'da servis minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 7’si öğrenci 13 yaralı

        Ardahan'da rehabilitasyona giden öğrencilerin de bulunduğu yolcu minibüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildiği kazada 1 kişi yaşamanı yitirdi, 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 20:29 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:29
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        Servis minibüsü kaza yaptı
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        Kaza, saat 17.00 sıralarında Ardahan- Çıldır karayolunun Eskibeyrehatun köyü yakınlarında meydana geldi. Rehabilitasyona giden öğrencilerin de aralarında bulunduğu Ö.K. yönetimindeki yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazada 7'si rehabilitasyon öğrencisi 14 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışanlar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Seydi Yıldız (63) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 13 kişi ise tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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        #Ardahan
        #Seydi Yıldız
        #haberler
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