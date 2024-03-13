Arda Turan kimdir, kaç yaşında? Arda Turan'ın hayatı ve biyografisi

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Arda Turan, futbolculuk kariyerine Galatasaray'ın altyapısında başladı ve kısa sürede A takıma yükselerek profesyonel futbol hayatına adım attı. Türkiye'de ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla sadece bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda bir lider olarak da tanındı. Sahadaki etkileyici performansının yanı sıra, kişisel hayatı ve spor dışındaki faaliyetleriyle de adından sıkça söz ettiren Turan, futbol tutkunları için ilham verici bir figür haline geldi. Bu yazımızda, Arda Turan'ın hayatına dair bilinmeyenleri, futbol kariyerindeki dönüm noktalarını ve saha dışında gerçekleştirdiği faaliyetleri ele alacağız.

Arda Turan Hayatı

Arda Turan, Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olarak, 30 Ocak 1987'de İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, Adnan ve Yüksel Turan çiftinin ilk evladı olarak dünyaya geldi. Ailesinin futbol tutkusu ona da geçmiş olacak ki, Arda henüz küçük yaşlarda sokaklarda futbol oynayarak yeteneğini keşfetti. Turan'ın futbol serüveni, sokaklarda başladığı futbol oyunlarıyla şekillenirken, dar alanlarda top sürme becerisi ve pas yeteneği gelişti.

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Galatasaray altyapısına adım attığı günlerde, efsanevi Gheorghe Hagi'nin altında eğitim alarak futbola dair önemli dersler aldı. Hagi'den öğrendiği top kontrolü, maçın son düdüğüne kadar mücadele etme ruhu ve futbol zekasıyla kendini geliştirdi. 2000 yılında, aile geleneğini takip ederek başladığı Altıntepsi Makelspor'daki amatör ruhla harmanlanan yeteneği, onu Galatasaray'ın altyapı seçmelerine taşıdı. Seçmelerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Turan, sarı-kırmızılı takımın genç takımında kendine sağlam bir yer buldu. Galatasaray altyapısında geçirdiği dört yıl boyunca sahaya çıktığı 56 maçta attığı 17 golle geleceğin yıldızı olacağının sinyallerini verdi. Futbolculuk kariyerinin ilk adımlarını bu şekilde atan Arda Turan, futbol sahalarında adını altın harflerle yazdıracak bir serüvenin eşiğinde duruyordu.

Arda Turan Nereli?

Hem ulusal hem de uluslararası arenada tanınan ve bilinen Arda Turan merak edilen bir futbolcudur. Arda Turan kaç yaşında sorusu hala güncelliğini korumaktadır. Arda Turan 30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Edirneli olan Arda Turan ailenin ilk çocuğudur. Turan’ın futbol serüveni çocukluğunda başlamıştır.

Arda Turan Kimdir?

Arda Turan’ın futbol serüveni başarı iledolu bir hayatın göstergesidir. İşte Arda Turan kimdir sorusunun cevabı:

Galatasaray Altyapısına Katılım ve İlk Profesyonel Adımlar:

Arda Turan, futbol kariyerine 2000 yılında Galatasaray'ın altyapısında başladı ve 2005 yılına kadar bu takımda forma giydi.

2005-06 sezonunun ikinci yarısında, yeteneklerini daha fazla sergileyebilmek için Manisaspor'a kiralandı. Burada Süper Lig'deki ilk golünü Ankaragücü'ne karşı attı.

Galatasaray ile Başarı Dolu Yıllar:

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Manisaspor'daki kısa sürenin ardından Galatasaray'a dönen Turan, 22 Ocak 2005'te Bursaspor'a karşı Türkiye Kupası maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Mladá Boleslav'ı 5-2 yendiği maçta iki gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2007-08 Süper Lig, 2004-05 Türkiye Kupası ve 2008 Türkiye Süper Kupası olmak üzere önemli başarılar elde etti.

Atlético Madrid Dönemi ve Avrupa'daki Başarılar:

2011'de 12 milyon Euro bonservis bedeli ile Atlético Madrid'e transfer oldu ve bu transferle Türkiye'den en pahalıya satılan futbolcu unvanını kazandı.

Atlético Madrid forması altında 2011-12 UEFA Avrupa Ligi, 2012 UEFA Süper Kupası, 2013-14 La Liga, 2012-13 Copa del Rey ve 2014 Supercopa de España şampiyonlukları yaşadı.

Barcelona ile Yeni Başarılar ve Şampiyonluklar:

2015'te 34 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Turan, burada UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, La Liga ve Copa del Rey şampiyonluklarına katkıda bulundu.

Başakşehir ile Yeni Bir Sayfa:

2018'de Barcelona'dan İstanbul Başakşehir'e kiralık olarak transfer oldu ve bu takımla yeni başarılar peşinde koştu.

Millî Takımdaki Görkemli Kariyeri:

Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 16 Ağustos 2006'da giydi ve ilk golünü 25 Mayıs 2008'de Uruguay'a karşı attı.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı ve turnuvanın ardından "turnuvanın en iyi on biri" listesinde yer aldı.

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