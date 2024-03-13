Ronaldo kimdir, kaç yaşında? Cristiano Ronaldo'nun hayatı ve biyografisi

REKLAM advertisement1

Şahsi başarılarıyla göz dolduran Cristiano Ronaldo’nun hayatı da oldukça araştırılmaktadır. 5 Şubat 1985 yılında doğan ünlü futbolcu, Suudi Profesyonel Ligi takımlarından En-Nasr'da forma giyen ve Portekiz millî takımının kaptanlığını yapan Portekizli futbolcudur. Ronaldo kaç yaşında, Ronaldo kimdir, Ronaldo nereli, Ronaldo hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Ronaldo Kaç Yaşında?

5 Şubat 1985 tarihinde Portekiz’in Madeira şehrinde dünyaya gelen Ronaldo, 39 yaşındadır. Maria Dolores dos Santos Aveiro ve José Dinis Aveiro'nun son çocuklarıdır.

Ronaldo Kimdir?

Üst düzey kariyerine Sporting CP'de başlayan Ronaldo, 2003 yılında Manchester United'a transfer oldu ve ilk sezonunda FA Kupası'nı kazandı. Ayrıca arka arkaya üç Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştır. 23 yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. 2009 yılında 94 milyon euro değerinde bir transferle Real Madrid'e imza attığında, o zamanların en pahalı futbol transferinin konusu olmuştu. Bu dönemde, 2013, 2014'te ve 2016, 2017'de arka arkaya Ballon d'Or kazandı. Aynı zamanda kulübün ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

REKLAM

2012 ve 2018 2012 ve 2018 yılları arasında üst üste altı sezon boyunca turnuvayı en golcü oyuncu olarak tamamladı. Ronaldo, Real Madrid ile dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu, iki Copa del Rey, iki UEFA Süper Kupası ve üç Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

2018'de Juventus'a ilk 100 milyon euro değerinde bir transferle imza attı; bu, bir İtalyan kulübü ve 30 yaş üstü bir oyuncu için en pahalı transfer oldu. İki Serie A şampiyonluğu, iki Supercoppa Italiana kupası ve bir Coppa Italia kazandı ve Serie A En Değerli Oyuncusu oldu. İngiliz, İspanyol ve İtalyan liglerini gol kralı olarak bitiren ilk futbolcu oldu. 2021'de Manchester United'a döndü ve sözleşmesi 2022'de feshedilmeden önce kulübün en golcü oyuncusu olarak tek sezonunu tamamladı. 2023'te Al-Nassr'a imza attı.

Portekiz ve tüm millî takımlar bâz alındığında en fazla maça çıkan ve en çok gol ayan kişidir. Real Madrid tarihinde La Liga'da, Şampiyonlar Liginde ve toplamda en çok gol atan futbolcudur. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin en çok gol atan futbolcusudur. FIFA Dünya Kupası tarihinde 5 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu olmuştur.

REKLAM

Dünyanın en iyi sporcularından biri olan Ronaldo, Forbes tarafından 2016, 2017 ve 2023'te dünyanın en çok kazanan sporcusu, 2016'dan 2019'a kadar ESPN tarafından dünyanın en ünlü sporcusu seçildi.

Time onu 2014 yılında dünyadaki en etkili 100 kişi listesine dâhil etmiştir. Kariyerinde bir milyar dolar kazanan ilk futbolcu olmuştur.

Ronaldo Nereli?

Cristiano Ronaldo Portekiz'in Madeira takımadasında bulunan Funchal'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro olan Portekizli futbolcudur.

Ronaldo Hayatı

Cristiano Ronaldo, 5 Şubat 1985'te Madeira'nın Funcal kentinde ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Hugo adında bir abisi, Elma ve Liliana Cátia adlarında iki ablası vardır. Babası Ronald Reagan hayranı olduğu için "Ronaldo" ismini koymuştur. 8 yaşında Andorinha takımında amatör olarak futbola başlamış; göze çarpan oyunculuğuyla adını Sporting Lisbon'a kadar duyurmayı başarmıştır. İlk kez Sporting Lisbon'da profesyonel olarak forma giymiştir. 2002 - 2003 sezonunda takımın 18 maçında 3 gol atmıştır.

REKLAM

17 yaş altı milli takımda gösterdiği bu olağanüstü performans Juventus, Liverpool gibi Avrupa'nın köklü kulüplerin ilgisini çekti. En nihayetinde Manchester United ile anlaştı. David Beckhan'ın 7 numaralı formasını devraldı ve bu formanın hakkını vermeyi başardı. Futbol kariyerinin dışında çeşitli reklam filmlerinde de boy gösterdi. 2006 - 2007 sezonunda Kaka ve Lionel Messi'den sonra FIFA dünyanın en iyi üçüncü futbolcusu seçildi. 2007 - 2008 sezonunda ligde tam 31 gol attı ve attığı bu gollerle gol kralı seçildi. Aynı sezon İngiltere'nin en iyi genç futbolcusu ve en iyi futbolcusu oldu. Yine aynı sezonda kritik bir penaltı kaçırmasına rağmen takımı Şampiyonlar ligi Şampiyonu oldu.

Ünlü futbolcu Euro 2008'de Portekiz milli takımın kadrosunda yer aldı. 2010 yılında İrina Shayk'la başlayan birlikteliği 2015 yılında son buldu. 2010 yılının ilkbaharından itibaren Giorgi Armani'nin reklamlarında boy gösterdi. Ünlü futbolcunun 6 çocuğu vardır ve ailesiyle birlikte Torino'da yaşamaktadır.

10 Temmuz 2018 yılında Real Madrid'den, Juventus'a transfer oldu. 27 Ağustos 2021 yılında ise Manchester United'a transfer oldu ancak 22 Kasım 2022 yılında Manchester United tarafından sözleşme feshedildi.

Ronaldo, 1 Ocak 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın Al-Nassr klübüne 2,5 yıllık sözleşme ile transfer olmuştur.

ÖNERİLEN VİDEO