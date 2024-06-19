Arda Güler ve Mert Müldür'ün golleri, 'En iyi gol' adayı!
A Milli Takımımız'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta birbirinden harika vuruşlarla fileleri havalandıran Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri, EURO 2024'te ilk grup maçlarının en iyi golüne aday gösterildi.
Milli futbolcular Arda Güler ve Mert Müldür, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) "ilk grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak.
UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 3-1 kazandığı Gürcistan mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Arda Güler ve Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.
Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı.