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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir'de korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı

        Başakşehir'de, çocuğunu rehin alan kişi polisi alarma geçirdi. Polis ekiplerinin çocuğunu pencereden sarkıtan babayı ikna etme çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 23:33 Güncelleme: 18.06.2024 - 23:52
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        Başakşehir'de korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
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        Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan aşağıya atmakla tehdit eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

        Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.

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        Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.

        Ekiplerin söz konusu kişiyi ikna etmeye yönelik çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA'ya aittir.

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