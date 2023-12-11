Arda Güler ilk maçına çıkıyor! Tarih verdiler
Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlık sebebiyle henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı
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Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlık sebebiyle henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; sakatlığını atlatan Arda Güler, Villarreal maçıyla sahalara dönebilir.
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Haberde, milli oyuncunun kendini iyi hissetmesi halinde Ancelotti'nin maçta süre verebileceği ifade edildi.
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Ancelotti, Arda ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.
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NE SÖYLEDİ?
Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İtalyan hoca, millî futbolcu ile ilgili şunları söyledi:
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"Gelecek hafta antrenmanlarının temposu artacak. Arda Güler'in takıma dönmesi çok yakın. Ancak Arda'nın yılın son maçlarında mı, yeni yılın başında mı oynayacağını söyleyemem."
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Hatırlanacağı üzere, İspanyol gazetesi AS da Arda'nın dönüşü için 17 Aralık'taki Villarreal, 21 Aralık'taki Alaves ya da 3 Ocak 2024'teki Mallorca maçını işaret etmişti.
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Süper solağın Real Madrid ile ilk resmî maçına ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor.
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