Arda Güler için çarpıcı istatistik: A Milli Takım'da daha çok oynadı! - Futbol Haberleri

Arda Güler için çarpıcı istatistik: A Milli Takım'da daha çok oynadı! - Futbol Haberleri

Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamayan ve İspanyol basınında sık sık gündem olan Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Başarılı futbolcunun Real Madrid ve A Milli Takım'da aldığı süreler karşılaştırıldı.

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MİLLİ TAKIMDA DAHA FAZLA OYNADI Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu. Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 747 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 1319 dakika sahada kaldı.

REAL MADRID'DEKİ SKOR KATKISI Real Madrid'de bu sezon skor katkısı yapamayan genç futbolcu, İspanyol ekibinde skora etki ettiği tüm maçları geçen sezon oynadı. Real Madrid forması altında toplamda 24 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez fileleri havalandırdı.