Arda Güler için çarpıcı istatistik: A Milli Takım'da daha çok oynadı!
A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in başarılı futbolcusu Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Genç futbolcu, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da daha çok süre buldu. Milli takımda 1319 dakika oynayan 19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de ise 747 dakika sahada kaldı
Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamayan ve İspanyol basınında sık sık gündem olan Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
Başarılı futbolcunun Real Madrid ve A Milli Takım'da aldığı süreler karşılaştırıldı.
MİLLİ TAKIMDA DAHA FAZLA OYNADI
Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu. Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 747 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 1319 dakika sahada kaldı.
REAL MADRID'DEKİ SKOR KATKISI
Real Madrid'de bu sezon skor katkısı yapamayan genç futbolcu, İspanyol ekibinde skora etki ettiği tüm maçları geçen sezon oynadı. Real Madrid forması altında toplamda 24 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez fileleri havalandırdı.