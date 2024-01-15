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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, "69 dakikada" İspanyol gazetecileri büyüledi - Futbol Haberleri

        Arda Güler, "69 dakikada" İspanyol gazetecileri büyüledi

        İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Arandina ve Atletico Madrid karşısında sahada kaldığı 69 dakikada İspanyol gazetecileri büyüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:10
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        • 1

          Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'ndaki performansıyla büyük kulüplerin radarına giren ve 6 Temmuz 2023'te Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da yeteneklerini sergilemeye başladı.

        • 2

          İlk maçına, İspanya Kral Kupası son 32 turunda karşılaştıkları Arandina karşısında "ilk 11"de çıkan Arda Güler, 59 dakika sahada kaldı.

        • 3

          Arda Güler, ikinci maçına ise İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Atletico Madrid mücadelesinde çıktı. 112. dakikada oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika sahada kalan Arda Güler hem Arandina hem de Atletico Madrid maçında gösterdiği yetenekleriyle adından söz ettirmeye başladı.

        • 4

          Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek kazandı. Final maçında yedeklerde yer alan Arda, Real Madrid ile ilk kupasını aldı.

        • 5

          Real Madrid'i takip eden spor muhabirleri; Diario AS Gazetesi'nden Fernando Sanchez Tavero, Okdiario Gazetesi'nden Ivan Martin, La Razon Gazetesi'nden Eduardo Cornag ve Relevo'dan Jorge Picon, milli yıldız Arda Güler'in "69 dakikalık" performansını AA muhabirine değerlendirdi.

        • 6

          Tavero: "Onun farklı bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz"

          Diario AS Gazetesi muhabiri Fernando Sanchez Tavero, "yükselen yıldız" diye tabir ettiği genç yeteneklere ilgi duyduğu için Fenerbahçe'de forma giyerken bazı maçlarda Arda Güler'i takip ettiğini ifade etti.

        • 7

          Arda'nın, yeteneklerinden dolayı büyük kulüplerin radarında olduğunu belirten Tavero, "Sezon başındaki ABD kampında neden herkesin onu transfer etmek istediğini daha iyi anladık. Arda gibi bir yeteneğini görünce Madrid'in onu transfer etme yarışında neden hızlandığını anlamaya başladık.

        • 8

          Antrenmanlarda cesaret gösterdi. Toni Kroos'a, Luka Modric'e ve diğer arkadaşlarına karşı antrenmanlarda hiç çekinmedi. Onun farklı bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        • 9

          Arda Güler'in Real Madrid'de ilk maçına İspanya Kral Kupası'nda Arandina karşısında çıktığını anımsatan Tavero, şu değerlendirmeyi yaptı:

        • 10

          "Antrenmanda gördüklerimi gerçek bir maça aktarıp aktaramayacağına dair kişisel bir şüphem vardı. Ancak Arandina karşısında aldığı süre yeteneklerini sergilemeye yetti. Bana göre en şaşırtıcı olanı kişiliğiydi. Ayrıca Atletico Madrid'e karşı oynadığı dakikalarda da iyi bir performans sergiledi. Bu Carlo Ancelotti'nin ona güvenini gösteriyor.

        • 11

          Arda'nın oynamasını istiyor, yedek kulübesinde kalmasını değil. Ancelotti başından beri ona sevgisini gösteriyor. Arda Güler, gerçekten yetenekli bir futbolcu. Potansiyel olarak tavanı çok çok yüksek.

        • 12

          Ancak Real Madrid dünyanın en zorlu takımı ve adım adım ilerlemesi gerekiyor. İzleyeceği harika örnekler var: Federico Valverde, Vinicius Junior ve Rodrygo... Her maçta kendilerini geliştiriyorlar ve artık dünya yıldızları oldular. Bu Arda'nın aynası olması gerekiyor."

        • 13

          Martin: "Arda Güler harika bir oyuncu olmanın şartlarına sahip"

          Okdiario Gazetesi muhabiri Ivan Martin ise Arda Güler'i Real Madrid'in ilgisini duyduktan sonra takip etmeye başladığını dile getirdi.

        • 14

          Real Madrid'in Arda Güler'e sahip olmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Martin, "Real Madrid'in iyi bir karar verdiğini düşünüyorum. Arda Güler'in, dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyorum. Onu başka bir takıma transfer etmeye çalışmaktansa ona sahip olmak daha iyidir.

        • 15

          Arandina maçında herkese kişiliğini ve kalitesini gösterdi. Bunu söylemek için henüz çok erken ama harika bir oyuncu olmanın şartlarına sahip. Ancak özellikle efsane olan Luka Modric'le karşılaştırmanın iyi olmadığını düşünüyorum. Arda, 'Arda Güler' olmalı." diye konuştu.

        • 16

          Picon: "Real Madrid, Arda'nın gelecekte dünyanın en iyilerinden biri olacağına inanıyor"

          Relevo'dan Jorge Picon, Arda Güler'i Real Madrid'e transfer olmadan önce duyduğunu ancak hiç maçını izlemediğini vurgulayarak, görüşlerini şu şekilde aktardı:

        • 17

          "Arda'nın Real Madrid'e transferi çok olumlu. Real Madrid, Avrupa'nın en önemli yeteneklerinden birini aldı. Arandina karşısında gösterdiği performans gerçekten hoşuma gitti. Ayrıca genç olmasına rağmen sürekli top istemek veya serbest vuruş kullanmak gibi bir kişiliği var.

        • 18

          Vücudunu çok iyi idare ediyor, dokunuşlarındaki kaliteyi görebiliyorsunuz. Ne kadar ileri gidebilir bilmiyoruz ama Real Madrid, onun için çok heyecanlı. Gelecekte dünyanın en iyilerinden biri olacağına inanıyor. Bu yüzden Arda'yı kadrosuna katmak için çok mücadele etti."

        • 19

          Cornag: "Arda'nın yeteneğini göstermesi gerekiyor"

          La Razon Gazetesi muhabiri Eduardo Cornag da Arda Güler'i Real Madrid'e transfer sürecinde tanıdığını, ondan sonra herkes gibi videolarını izlediğini ifade etti.

        • 20

          Barcelona'ya transferden olmadan Real Madrid'in devreye girdiğini ve Arda'yı kadrosuna kattığına dikkati çeken Cornag, şunları kaydetti.

        • 21

          "Transferi pozitif olarak yorumluyorum. Real Madrid her zaman genç futbolculara yatırım yapıyor ve işler yolunda giderse de A Takım için iyi bir yatırım oluyor. Arda, genç bir oyuncu olduğu için kendisini geliştirebilecek bir yapısı var. Uzun süredir sakattı.

        • 22

          Real Madrid harika bir kulüp ve oynadığı tüm maçlar zorlu. Arda'nın yeteneğini göstermesi gerekiyor. Real Madrid efsanesi olmak çok zor. Arda'nın çok çalışması, sabırlı olması ve harika oyunculardan yeni şeyler öğrenmesi gerekiyor. Efsane olmak için düzenli, sürekli ve çalışkan olmanız gerekir."

        • 23
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