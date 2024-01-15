Arda Güler, "69 dakikada" İspanyol gazetecileri büyüledi

Vücudunu çok iyi idare ediyor, dokunuşlarındaki kaliteyi görebiliyorsunuz. Ne kadar ileri gidebilir bilmiyoruz ama Real Madrid, onun için çok heyecanlı. Gelecekte dünyanın en iyilerinden biri olacağına inanıyor. Bu yüzden Arda'yı kadrosuna katmak için çok mücadele etti."