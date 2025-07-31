Archie Brown: Düzeltecek hala çok şeyimiz var

Genk'ten 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Archie Brown, Lazio maçının hemen ardından sezon öncesi kampından ve taraftarlardan bahsetti.

Evinde olduğundan dolayı mutlu olduğunu belirten Archie Brown, "Bana göre sezon öncesi gayet keyifli ve güzel geçti. Bu süreç içerisinde çok sıkı bir şekilde çalıştık. Buraya geldiğim zamandan beri çok güzel inşalarla da tanıştım. Hep beraber geliştik, oynadığımız maçlardan güzel neticeler de aldık. Yapacak ve düzeltecek hala çok şeyimiz var. Bugün taraftarlarımızın karşısında oynamak çok güzeldi. Taraftarlarımız gerçekten çok güzel enerji ve ambiyans yarattılar. Evimde olduğum için gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

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İngiliz oyuncu, gösterdiği performansla taraftarlardan olumlu tepkiler oluyor.