Arçelik, sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Arçelik, performans ve hedeflerini paylaştığı 14’üncü Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefleyen Arçelik, yenilenebilir enerji, ürün ve üretimde enerji verimliliği alanında yaptığı yeşil yatırımlar sayesinde güncellenmiş emisyon azaltım hedeflerine ulaşmayı ve Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefini başarıyla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Şirketin vizyonunun sürdürülebilirlik alanında sektöründeki global liderliğini pekiştirmek olduğunu vurgulayan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, raporla ilgili değerlendirmesinde “Dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için sürdürülebilirlik alanında değişime liderlik edecek öncü kurumlara ihtiyaç var. Bu nedenle değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızı sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için değişime liderlik etmeye çağırıyoruz” dedi.
93 MİLYON EURO YATIRIM
2021 yılının Arçelik için sürdürülebilirlik alanında öncü adımların atıldığı bir yıl olduğunu dile getiren Bulgurlu şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik çevresel, toplumsal ve ekonomik açılardan çok boyutlu olarak ele aldığımız bir konu. 2021 yılında bu alanda birçok adım attık. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 3. kez sektörümüzün en yüksek puanını aldık; Terra Carta mührünü ülkemizden ve sektörümüzden alan ilk ve tek şirket olduk. Ayrıca Türkiye’den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi olduk. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında taahhütlerde bulunduk. 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek için performansımızı sürekli artırırken 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşma hedefimiz doğrultusunda da yol haritamızı netleştiriyoruz. Öte yandan sürdürülebilirlik kalkınma için teknoloji yatırımlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda 2021 yılında Ar-Ge ve inovasyon alanında 93 milyon euro yatırım yaptık. Gezegenimizi iyileştiren teknolojilerimizle öncü pozisyonumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.
2 MİLYON 700 BİN HANENİN TÜKETİMİ KADAR SU TASARRUFU SAĞLANDI
Küresel üretim faaliyetlerinde yeşil enerji kullanım oranını yüzde 69’a çıkartan Arçelik, 228 enerji verimliliği projesiyle yaklaşık 63.000 ton GJ enerji tasarrufu sağlayarak, 5.514 ton CO2 salımı engelledi. 2021 yılında üretimden kaynaklı Kapsam 1 (doğrudan) ve Kapsam 2 (dolaylı) emisyonlarını 2018 baz yılına göre yüzde 20 oranında azalttı. Arçelik, geçtiğimiz 12 yıl içerisinde Türkiye'de yaklaşık 2,7 milyon hanenin günlük su tüketimine karşılık gelen 2,17 milyon metreküp su tasarrufu sağladı. Ürünlerinde toplam 7.216 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanarak plastik kirliliğiyle mücadeleye katkı sağladı. 2014'ten bu yana 1,6 milyon atık elektrikli ve elektronik eşyaları kendi AEEE (Atık Elektrik Elektronik Eşya) Geri Dönüşüm Tesislerinde geri dönüştürdü.
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN VURGUSU
Sürdürülebilirlik raporunda teknoloji alanında sağladığı ilerlemeyi de paylaşan şirket; Araştırma Geliştirme (AR-GE), inovasyon ve teknoloji alanında yatırımlarını sürdürdüğünü ve yaklaşık 93 milyon Euro AR-GE harcaması gerçekleştirdiğini açıkladı. 2021 yılında, uluslararası piyasalarda 350 milyon Euro tutarında yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdiği ve böylece Türkiye’den uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi olduğunu dile getirdi. Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 150 milyon Euro tutarında ve sekiz yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladığına, kredinin 83 milyon EUR tutarındaki kısmının yeşil kredi olduğuna da yer verdi.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu (Generation Equality Forum) liderlerinden biri olan Koç Holding’in girişimiyle, teknoloji ve inovasyon alanında beş yıllık global toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini açıklayan Arçelik’in, yerel toplulukların güçlenmesi için markaları ile birlikte gerçekleştirdiği tüm çalışmalar raporunda detaylı olarak yer aldı.
Arçelik, 2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde öz tüketime yönelik 50 MW yenilenebilir enerji sistemi kurmayı; enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerine minimum 50 milyon USD yatırım yapmayı ve küresel çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Yine 2030 yılına kadar üretimde ürün başına su çekimini yüzde 45 oranında azaltmayı, su geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranını yüzde 70'e çıkarmayı ve ürünlerdeki geri dönüştürülmüş plastik miktarını yüzde 40’a ulaştırmayı hedefliyor. Arçelik, iş yerinde cinsiyet eşitliği kapsamında çeşitli pozisyonlarda kadın çalışan oranını artırmanın yanı sıra, bayi ve servis ağında gerçekleştirdiği projelerle de toplumsal anlamda kadınların sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
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