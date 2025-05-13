Arçelik 70 yılda 'Ay'a ulaştı'

Arçelik, şirketin üretim, teknoloji ve AR-GE alanlarındaki çalışmalarını ve küresel ölçekteki faaliyetlerini 70'inci kuruluş yıl dönümüne özel düzenlediği etkinlikte paylaştı. Etkinlik, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer'in ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Paylaşılan veriler ile Arçelik’in 1955’ten bu yana sadece ürün değil; hem Türkiye hem de dünya için ekonomik, toplumsal, çevresel ve kültürel artı değer yarattığının altı çizildi.

REKLAM advertisement1

“TÜRKİYE'NİN SANAYİ VE TEKNOLOJİ YOLCULUĞUNDAKİ DÖNÜM NOKTASI”

Bugün sektöründe Avrupa’nın ve Türkiye’nin tartışmasız lideri olduklarını belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Arçelik olarak bugün yalnızca 70’inci yılımızı değil, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji yolculuğundaki bir dönüm noktasını da kutluyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım’ ilkesinden aldığımız güçle 1955’ten bu yana ülkemiz için durmaksızın çalışıyor ve üretiyoruz. Türkiye’deki 14 fabrikamız ve binlerce çalışanımız ile hayatı kolaylaştıran çözümlerin yanında istihdam ve umut üretiyor, ülkemizin, şehirlerimizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin ilk yerli çamaşır makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi, tam otomatik fırını ve bulaşık makinesi gibi birçok yeniliği ülkemizle buluşturan marka olarak köklü ar-ge’miz sayesinde, Telve gibi ürünlerimizle bu toprakların mirasını da dünyaya tanıtıyoruz. Bugün farklı saat dilimlerinde bulunan 50 binden fazla çalışanımız ile dünya çapında tüketiciler ve gezegen için artı değer yaratıyoruz. Dünyadaki tüm işletmelerimizin toplam yüzölçümü neredeyse 7 milyon 800 bin metrekare. Yan yana geldiklerinde yaklaşık 1.100 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyorlar. Şirket olarak şimdiye kadar 560 milyondan fazla ürün ürettik. Sadece 6 ana ürün grubunda ürettiğimiz yaklaşık 375 milyon adet beyaz eşyayı üst üste koysak Ay'a ulaşır, hatta ötesine geçerdik. Yalnızca ürettiğimiz bulaşık makineleriyle 30 yılda 6,5 Sapanca Gölü edecek kadar su tasarrufu sağladık” dedi.

"GELİŞMENİN VE TEKNOLOJİNİN SİMGESİ OLDUK" Can Dinçer sözlerine şöyle devam etti: “Bu topraklar için değer yaratma hedefiyle fırsat eşitliğine, spora, sürdürülebilirliğe, Türkiye’nin gençlerine ve geleceğine yatırım yapıyoruz. Arçelik markamızla 2017’den bu yana gururla Milli Futbol Takımları Ana Sponsoruyuz. Yalnızca Beko “Kadının İşi, Gücü” projesiyle 133 kadın bayiyi ekosisteme dahil ederek girişimci kadınları destekledik. 70 bini aşkın çocuğu teknolojiyle buluşturduk, yenilenebilir enerji yatırımlarımızla 84,31MWp değerinde solar kurulu güce ulaştık. Ülkemizden aldığımız güçle gelişmenin, güçlenmenin ve teknolojinin simgesi olduk.” 2011’de Defy ile Güney Afrika, 2016’da Dawlance ile Pakistan, 2017’de Voltas Beko ile Hindistan, 2019’da Singer ile Bangladeş pazarlarına adım atan Arçelik, 2021 yılında APAC bölgesinde faaliyet gösteren Arçelik Hitachi Home Appliances şirketini kurdu. 2024 yılında Whirlpool ile Beko’nun Avrupa’daki iştiraklerini tek çatı altında birleştiren Beko Europe şirketinin kurulmasıyla da Avrupa’nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi konumuna yükseldi. "HEDEFLERİMİZİN ÖTESİNE GEÇTİK" “Yıllar içinde kurduğumuz hayallere zorlu koşullara rağmen ulaştık; şimdi ise hissedarlarımız, bayilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla birlikte daha da güçlü adımlarla ilerliyoruz” diyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, koydukları hedefleri nasıl birer birer geride bıraktıklarını da şu sözlerle aktardı: “2017'de 'İpek Yolu’nun her yerinde olacağız' dedik. 2021’de 'Dünyada ilk 3' hedefini koyduk. Bugün geldiğimiz noktada, bu hedefleri sadece yakalamakla kalmadık, çok daha ötesine geçtik.”

Arçelik markası ile Türkiye’de 16 yıldır üst üste “lovemark” seçilen tek marka olmanın gururunu taşıdıklarını belirten Can Dinçer, “Bizimkisi yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda milyonlarca evde süregelen bir bağlılık hikayesi. Art arda 16 yıl bu unvana layık görülmemiz, tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü bağın da bir göstergesi. Yaptığımız araştırmalara göre, her 10 tüketiciden 8'i bizi 'güvenilir marka' olarak tanımlıyor. Tüketicilerimizin %91'i markalarımız için 'kendime yakın hissediyorum', %82’si ise 'bu markayı gerçekten seviyorum' diyor. Aldığımız bu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyor” diye ekledi. 70. YIL ÇEKİLİŞİ Arçelik, 70’inci yılını tüketicileri ile birlikte kutlamak için özel bir çekiliş kampanyası da başlattı. Arçelik’in 70. Yıl çekilişi ile 1 kişi Ford Mustang Mach-E, 1 kişi Ford Focus, 70 kişi Arçelik TV, 70 kişi Arçelik kurutma makinesi, 70 kişi Arçelik buzdolabı, 70 kişi Arçelik çamaşır makinesi, 70 kişi Arçelik bulaşık makinesi, 7 kişi Divan otellerinde geçerli konaklama hediye çeki, 7 kişi 200.000 TL değerinde Arçelik hediye çeki kazanma şansına sahip olacak.

ÇELİK GERİ DÖNDÜ Arçelik, bunun yanında daha önce reklam ve tanıtımlarda yer alan robot “Çelik” karakterinin de geri döndüğünü açıkladı. Çelik, daha önce sesiyle karaktere hayat veren merhum Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur tarafından seslendiriliyor. Yenilenen yüzü ve konumlandırmasıyla Çelik, markanın 70. yılında birçok farklı mecrada yeniden tüketicilerle buluşacak.