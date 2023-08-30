Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
Kilis'te, 60 yaşındaki Mehmet Yılmaz, arazi anlaşmazlığı yaşadığı aralarında husumet bulunan yeğeni Tufan Y. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan katil zanlısının arandığı öğrenildi
Kilis'te olay, dün akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Tufan Y. ile Mehmet Yılmaz (60) arasında tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİYLE ATEŞ EDİP KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan Y., av tüfeği ile Mehmet Yılmaz’a ateş açıp, kaçtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİHayatını kaybeden Mehmet Yılmaz.
Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Mehmet Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, jandarma şüpheli Tufan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
DAYISININ HAYATINA SON VERDİ
İHA'da yer alan habere göre katil zanlısı Tufan Y.'nin, Mehmet Yılmaz'ın yeğeni olduğu öğrenildi.