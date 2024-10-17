Araştırmaya göre, yunus balıklarının nefesinde ilk defa mikroplastiğe rastlandı

Ön bulguları "Plos One" dergisinde yayımlanan araştırma, deniz memelilerinin hava almak için yüzeye çıktıklarında potansiyel olarak zararlı kirleticileri soluduklarına odaklanıyor.

Araştırma kapsamında bilim insanları, kentsel bir bölgede olan Florida'daki Sarasota Koyu ile kırsal bölgede yer alan Louisiana'daki Barataria Koyu'nda şişe burunlu yunusların dışarı verdiği nefes örneklerini topladı.

Örneklenen 11 şişe burunlu yunusun hepsinin nefesinde mikroplastik bulunan araştırmada, deniz memelilerinin nefesiyle dışarı çıkan mikroplastiklerin havaya karıştığına inanıldığı aktarıldı.

Yunusların nefes örneklerinde bulunan mikroplastiklerin çoğunluğunun, özellikle sıcak suyla yıkandığında parçacıklar bırakan ve giysi yapımında kullanılan polyester olduğu aktarıldı.

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Yunusların çok daha büyük bir akciğer kapasitesine sahip olması ve derin nefes alması nedeniyle insanlardan daha yüksek dozda mikroplastiğe maruz kalabileceği düşünülüyor.

EVEREST'TE DAHİ MİKROPLASTİK VAR

Dünya genelinde insanlar ve yaban hayatı, havada, suda ve yiyeceklerde mikroplastik olarak bilinen küçük plastik parçacıklarına maruz kalıyor.

Araştırmalar, kentleşme veya gelişmeden bağımsız olarak, Everest Dağı gibi "el değmemiş" yerlerde dahi mikroplastik olduğunu gösteriyor. Bu parçacıklar rüzgarla taşınarak çevreye ve yaşama önemli ölçüde zarar veriyor.