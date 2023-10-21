Araştırmacılar: İnme kaynaklı ölümler 2050 yılına kadar yüzde 50 artış gösterecek

The Washington Post gazetesinin haberine göre, sonuçları Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada, inme kaynaklı ölümlerin 2050 yılına kadar yüzde 50 artacağı ve yılda ortalama 9,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olacağı tahmin edildi.