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        Haberler Yaşam Araştırma ortaya koydu! İşte karganın zekası

        Kargaların zekası bir kez daha kanıtlandı

        Yeni bir araştırma, kargaların insanlar gibi gelişmiş bir geometrik sezgiye sahip olduğunu ortaya koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:50
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        İşte karganın zekası
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        Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nde yapılan çalışma, kargalarının geometrik şekillerdeki düzenlilikleri tanıyabildiği ve ‘farklı olan’ şekli ayırt edebildiğini gösterdi.

        Araştırmacılar, iki erkek kargayı bilgisayar ekranında gösterilen beş benzer şekil arasındaki tek aykırı şekli gagalayarak seçmeleri için eğitti.

        Çalışmada, klasik karelerden düzensiz dörtgenlere kadar farklı zorluk seviyelerinde şekiller kullanıldı.

        Kargalar, özellikle kare ve dikdörtgen gibi düzenli dörtgenler arasında aykırı şekli daha kolay buldu.

        Şekiller ne kadar simetrik ve düzenliyse, kargaların doğru seçim yapma ihtimali de o kadar arttı.

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        Kargaların bu yeteneği, geometri bilgisinin yalnızca insanlara özgü olmadığını ortaya koydu.

        Üniversitede hayvan fizyoloğu olarak görev yapan Andrea Nieder, çalışmayla ilgili açıklamasında, “Kuşlar, daha geniş ortamlarda yön bulmak ve gezinmek için ‘mekansal düzenlilikleri’ kullanırlar ve bunu yaparak hayatta kalma avantajına sahip olurlar. Kargalardaki bu temel sezgi yani iki boyutlu şekillerdeki geometrik özellikleri kavrama yeteneği, boyutlar ve geometri hakkındaki temel bilginin biyolojik evrimde nasıl kök saldığını örnekliyor” ifadelerini kullandı.

        Sonuçlar, geometrik düzenliliğin yalnızca insanlara özgü olmadığını, kuşlar gibi bazı hayvanların da dünyayı algılama biçimlerinde bu özelliğin etkili olabileceğini gösterdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #geometrik şekiller
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