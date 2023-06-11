Araştırma: Karantinada kalp krizinden kurtulanlar 18 ay daha erken hayatını kaybedebilir

Habere göre, kalp krizinde, tıkalı arteri açmak ve oksijen taşıyan kan akışını yeniden sağlamak için perkütan koroner girişim (PCI) adı verilen stentlerle acil tedavi gerekir. Gecikmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan oksijen eksikliği ise kalp kasında geri dönüşü olmayan hasara yol açar ve kalp yetmezliğine veya diğer komplikasyonlara neden olabilir. Büyük miktarda kalp dokusu hasar gördüğünde de kalp durabilir ve bu durum ölümcül olabilir.