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        Haberler Sağlık Araştırma: İşitme kaybı olan kişilerde cihaz kullanmak ömrü uzatabilir

        Araştırma: İşitme kaybı olan kişilerde cihaz kullanmak ömrü uzatabilir

        ABD'de yapılan bir araştırma, işitme kaybı olan kişilerden cihaz kullananların, kullanmayanlara kıyasla daha uzun yaşayabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:59
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        İşitme kaybı olan kişilerde cihaz kullanmak ömrü uzatabilir
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        Güney California Üniversitesinden araştırmacılar, işitme kaybının ömrü kısalttığına dair bir araştırmadan esinlenerek, işitme cihazının insan ömrü üzerindeki etkisini inceledi.

        Ulusal Sağlık ve Beslenme Değerlendirme Anketi'nin 1999-2012 yıllarında yaklaşık 10 bin işitme kaybı olan kişi üzerinden elde ettiği verileri inceleyen araştırmacılar, bu kişilerle tekrar temasa geçerek şu anki sağlık durumlarını sorguladı.

        Bu kişilerden 1863'ü işitme kaybı olduğunu belirtirken 237'si düzenli olarak işitme cihazı kullandığını bildirdi.

        Araştırma sonucunda, işitme kaybı olan kişiler arasında cihaz kullananların, kullanmayanlara kıyasla daha uzun yaşama olasılığının yüzde 24 arttığı ortaya çıktı.

        Araştırmanın başyazarı Dr Janet Choi, "Bu sonuçlar heyecan verici çünkü işitme cihazlarının insanların sağlığı üzerinde koruyucu etkisi olabileceği ve erken ölümü önleyebileceği önerisini sunuyor." ifadesini kullandı.

        Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Healthy Longevity" dergisinde yayımlandı.

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