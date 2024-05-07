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        Haberler Sağlık Araştırma: APOE4 geni kopyalarına sahip ileri yaşlıların yüzde 95'i Alzheimer belirtisi gösterdi

        Araştırma: APOE4 geni kopyalarına sahip ileri yaşlıların yüzde 95'i Alzheimer belirtisi gösterdi

        Araştırmacılar, APOE4 geninin iki kopyasına sahip 65 yaş üstü kişilerin tamamına yakınının Alzheimer belirtileri geliştirdiğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:15
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        APOE4 geni kopyalarına sahip ileri yaşlıların yüzde 95'i Alzheimer belirtisi gösterdi
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        "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı bilinen "APOE4" geni incelendi.

        10 binden fazla kişi ve 3 binden fazla beyin biyopsi örneği sonucuyla yapılan çalışmada, Alzheimer'ın "yeni bir genetik formunun" tespit edildiği belirtildi.

        Daha önceki araştırmalarda Alzheimer hastalığı riskini artırdığı bilinen söz konusu gen varyantının, yeni yapılan çalışmayla iki kopyasına sahip neredeyse tüm kişilerde Alzheimer'a sebep olduğu belirlendi.

        "APOE4" gen varyantının iki kopyasına sahip 65 üstü kişilerin yaklaşık yüzde 95'inin hastalığın belirtilerini gösterdiği kaydedilirken, bu kişilerin diğer "APOE" gen varyantlarına (APOE2, APOE3) göre daha erken Alzheimer semptomları gösterdiğine dikkat çekildi.

        Araştırmacılardan Juan Fortea, "Bu genin 30 yılı aşkın süredir Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı biliniyor ancak şimdi bu genin iki kopyasına sahip kişilerin neredeyse tamamında Alzheimer hastalığı geliştiğini gördük" dedi.

        Fortea, APOE4'ün iki kopyasına sahip kişilerin toplumun yaklaşık yüzde 2'sini oluşturduğunun altını çizerek, bu gene sahip kişiler için özel araştırma stratejilerinin ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

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