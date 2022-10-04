Aras İsminin Anlamı Nedir? Aras İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Aras isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ARAS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aras ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aras isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aras isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ARAS İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aras ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Doğu Anadolu’da bir ırmak, Aras nehri. İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal.

ARAS İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aras ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aras ismini koymak caizdir.

ARAS İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aras ismini kullanan 23.700 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aras ismini kullanan 5.624 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aras ismini kullanan 1.543 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aras ismini kullanan 2.163 kişi bulunmaktadır.

ARAS İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Aras adına sahip olan kişiler, hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri oldukça gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler. Arkadaşlık ve dostluk kavramları onların hayatlarında önemli bir yer tutar.