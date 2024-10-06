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        Haberler Objektife Takılanlar Aras Bulut İynemli: İyi ki uyumadım

        Aras Bulut İynemli: İyi ki uyumadım

        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Başarı Ödülü' alan Aras Bulut İynemli, bir hayli gururlu ve mutlu olduğunu dile getirirken, geçtiğimiz aylarda evinde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:00
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncular verdikleri röportajda çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

        Mehmet Aslantuğ, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Levent Özdilek ile tokalaşma zamanında yaşadıklarından bahsetti.

        İlker Kaleli, jüri üyesi olarak 12 film izleyeceğini söyledi.

        Aras Bulut İynemli, 'Deha' dizisinden ve evinde çıkan yangın hakkında konuştu.

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        #Antalya Altın Portakal Film Festivali
        #aras bulut iynemli

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