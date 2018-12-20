Aramızdan 25 yıl önce ayrıldı

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Hulusi Kentmen, 1909'de Bulgaristan'ın Tırnova kentinde dünyaya geldi. Ailesinin Türkiye'ye göç etmesiyle İzmit'te büyüyen Kentmen, oyunculukla Akçakoca İlkokulu'nda tanıştı. Okuldaki tiyatro koluna giren Hulusi Kentmen, Deniz Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev aldı.
Komutanlarının izin vermesiyle çocukluk yıllarında hayalini kurduğu oyunculuğu 1949'da Adolf Körner'in yönettiği 'Sürtük' adlı sinema filmiyle yapmaya başlayan Hulusi Kentmen, 293 filmle Türk sinemasının en çok filmde rol alan karakter oyuncularından biri oldu.
1961'de astsubaylık görevi sona eren Hulusi Kentmen, bu tarihten itibaren tiyatro oyunları için sahneye de çıkmaya başladı ve Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu'nu kurdu.
Tatlı - sert ve babacan tarzıyla filmlerde baba, komiser, bahçıvan, hakim gibi rollerin değişmez oyuncusu olan Hulusi Kentmen, 1980'de İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda sahneye çıkarak keman çalıp parodiler yaptı. Kentmen, son olarak 1988'de Nejat Saydam'ın yönettiği 'Acı Su'da rol aldı.
Hulusi Kentmen, 1993'te böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul'da vefat ederek Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
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