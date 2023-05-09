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Aramco'nun net kârı yılın ilk çeyreğinde yüzde 19 azaldı

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk çeyreğinde net kârı, düşük petrol fiyatları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldı

Giriş: 09.05.2023 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
Aramco'nun net kârı yılın ilk çeyreğinde yüzde 19 azaldı
AA

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, Aramco'nun ocak-mart döneminde net kârı 31,9 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 39,5 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, düşüşe rağmen şirketin büyüme stratejisinin planlar dahilinde ilerlediğinin altını çizerek şirketin ABD’nin yanı sıra Çin ve Güney Kore’de de bazı önemli yatırımlara ve ortaklıklara imza attığını belirtti.

Beklentilerin altında gerçekleşen sonuçların ilk çeyrekte düşük seyreden ham petrol fiyatlarından kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şirketin düşük maliyetli arama ve üretim faaliyetleri (upstream) neticesinde söz konusu fiyatlardan en az seviyede etkilendiğini belirtti.

APPLE'I GERİDE BIRAKTI

Geçen yılın ilk çeyreğinde net kârını bir önceki yıla göre yüzde 82 arttıran Aramco, yüksek petrol fiyatlarından yararlanarak, dünyanın en değerli şirketi sıralamasında ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ı 2020’den beri ilk kez geride bırakmış ve liderliğe çıkmıştı.

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü petrolün varil fiyatı yılın ilk üç ayında varil başına en yüksek 89,09 ile en düşük 70,06 dolar aralığında işlem görerek yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmişti.

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