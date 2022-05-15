Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olan Aramco'nun ocak-mart döneminde net kârı 39,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 21,7 milyar dolar net kâr açıklamıştı.
Aralık 2019’da ilk kez halka arz edildiği dönemden sonraki en yüksek geliri kaydeden şirket, bilançosundaki pozitif sonuçları artan petrol fiyatlarına dayandırdı. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arz endişeleriyle 7 Mart'ta 139,13 dolara kadar yükselerek son 14 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, "Küresel piyasalarda süregelen aşırı dalgalanmalara rağmen, enerji talebinin daha güvenilir, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ
Piyasa değeri çarşamba günü itibarıyla 2,42 trilyon dolara yükselen Saudi Aramco, 2020’den beri Apple'ı ilk kez geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.
İlk halka arzı 5 Aralık 2019'da Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşen şirketin piyasa değeri 12 Aralık'ta 2 trilyon doları aşarak rekor kırmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!