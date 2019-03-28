Geçmiş sayfanız, son 90 günde Chrome'da ziyaret ettiğiniz web sayfalarını gösterir. chrome://settings gibi ziyaret ettiğiniz Chrome sayfaları, Gizli modda ziyaret ettiğiniz veya tarama geçmişinizden sildiğiniz sayfalar Geçmiş'te depolanmaz.

Chrome'da oturum açtıysanız ve geçmişinizi senkronize ediyorsanız, Geçmiş sayfanız tüm senkronize edilmiş cihazlarınızda ziyaret ettiğiniz web sayfalarını çok daha uzun süre gösterir.

Google arama geçmişi nasıl silinir? (PC,Android,IOS)

(PC)

Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

Sağ üstte Diğer'i tıklayın.

Geçmiş Geçmiş'i tıklayın.

Solda Tarama verilerini temizle'yi tıklayın. Bir kutu görüntülenir.

Açılan menüde indirme geçmişinin ne kadarını silmek istediğinizi seçin. Her şeyi silmek için Tüm zamanlar'ı seçin.

"Tarama geçmişi" de dahil olmak üzere, Chrome'un temizlemesini istediğiniz bilgilerin kutularını işaretleyin.

Verileri temizle'yi tıklayın.

(Andorid)

Android telefonunuzda veya tabletinizde Chrome uygulamasını açın.

Sağ üstte Diğer Geçmiş'e dokunun.

Adres çubuğunuz ekranın alt tarafındaysa adres çubuğunda parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Geçmiş'e dokunun.

Tarama verilerini temizle'ye dokunun.

"Zaman aralığı"nın yanında indirme geçmişinin ne kadarını silmek istediğinizi seçin. Her şeyi silmek için Tüm zamanlar'ı seçin.

"Tarama geçmişi"ni işaretleyin. Silmek istemediğiniz diğer verilerin işaretini kaldırın.

Verileri temizle'ye dokunun.

(IOS)

iPhone veya iPad'inizde Chrome uygulamasını açın.

Sağ altta Diğer Geçmiş'e dokunun.

Altta Tarama Verilerini Temizle'ye dokunun.

Tarama geçmişi'ni kontrol edin. Varsayılan olarak işaretlenmiş olabilir.

Silmek istemediğiniz diğer öğelerin işaretini kaldırın.

Tarama Verilerini Temizle Tarama Verilerini Temizle'ye dokunun.

Sağ üstte Bitti'ye dokunun.