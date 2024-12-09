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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:31
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        Yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

        Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." bilgisini verdi.

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