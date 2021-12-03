Aralık ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri kira artışını 2021 Kasım ayı TEFE-TÜFE rakamlarına göre yapacak. TÜİK, 3 Aralık Cuma günü saat 10.00'da Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Aralık ayı kira zammı için gözler Kasım ayı TÜFE rakamlarına çevrildi. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

ARALIK AYI KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,71

Zam bedeli 177,10 TL

Zamlı kira bedeli: 1.177,10 lira

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.