6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! Aralık enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?
Aralık ayı enflasyon rakamları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Ocak ayına girilmesiyle birlikte milyonlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklaması için bekleyişe geçti. 2024 yılının son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2025 Ocak zammı belli olacak. Böylece 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli ve memur zammı netlik kazanacak. Peki, TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? İşte Aralık ayı enflasyon oranı açıklanma tarihi ve ekonomistlerin beklentisi…
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Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Ocak ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. 2024 yılının son enflasyon rakamı, 2025 Ocak zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca memur ve emeklinin gözü TÜİK’e çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…
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ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
2024 yılının son enflasyon verisi olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
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ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.
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Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.
Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.
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Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak.
Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.
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