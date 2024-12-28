TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye'nin ekonomik gündeminde Aralık ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait son enflasyon rakamlarını açıklamaya hazırlanırken, kamuoyu verilerin yıl sonu hedefleri üzerindeki etkisini merakla bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaşarak ekonomideki beklentilere ışık tuttu. Gözler şimdi TÜİK'in açıklayacağı verilerde; bu oranlar, yılın ekonomik performansını şekillendiren son halka olacak. İşte Merkez Bankası'nın Aralık ayı enflasyon tahminlerine dair ayrıntılar...
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TÜİK’in Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklayacağı tarihe geri sayım sürerken, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile sunduğu beklenti tahminleri dikkat çekiyor. Ekonomideki mevcut eğilimlerin yansıması olan bu anket sonuçları, finans ve reel sektör temsilcilerinin öngörülerini ortaya koyuyor. Türkiye ekonomisinin 2024’ü nasıl kapatacağı, bu kritik verilerle netleşecek. Peki, Aralık enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
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ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.
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MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,72'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,20'den yüzde 27,07'ye gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye çıktı.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 35,7205'ten 35,3011'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7475'ten 43,2299'a çıktı.
Bir önceki anket döneminde 14,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,8 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 18 milyar dolara geriledi.
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POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 48,51
Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1'den 3'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,2'den 3,1'e düştü.
TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50'ye düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84'ten yüzde 30,88'e yükseldi.
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KASIM AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 60,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 42,6 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,24, Yİ-ÜFE yüzde 0,66 artış gösterdi. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 28,01, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 29,47 olarak belirlendi.
Böylece TÜFE, yıllık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 38,21, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.